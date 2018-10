Schramberg Mühelos die Klassiker interpretiert

Die "Pilsen Queen Tribute Band" gab im Kulturbesen Songs zum Besten, welche das Publikum quasi durch die gesamte Bandgeschichte von Queen führten. Von dem bereits 1974 veröffentlichten "Stone cold Cazy" bis hin zu "Those are the days of our Lives", einem der letzten von Freddie Mercury vor seinem Tod eingespielten Songs, war von nahezu jedem Studioalbum der Briten mindestens ein Stück dabei. Selbstverständlich hatte die Band auch Evergreens wie "Another one bites the Dust", "We are the Champions" oder "A kind of Magic" im Programm.