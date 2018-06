Schramberg Mitarbeiter werben neue Kollegen

Schramberg/Schiltach. Die Nachfrage nach den leistungsfähigen mehrspindligen Bearbeitungszentren der Schwäbischen Werkzeugmaschinen GmbH (SW) in Waldmössingen boomt: Der Umsatz erhöhte sich in den vergangenen vier Jahren um 80 Prozent, und die Belegschaft am Standort Waldmössingen wuchs im selben Zeitraum von 320 auf 630 Mitarbeiter. Immer noch nicht genug für die starke Nachfrage.

"SW hat in diesem Jahr mehr als 100 Neueinstellungen geplant", berichtet Personalleiter Roland Fischinger. "Wir suchen Mitarbeiter für verschiedenste Abteilungen – ob Verwaltung, Service oder Produktion", ergänzt er. Nicht einfach zu finden bei der Vollbeschäftigung in der Region.

Wer von der Belegschaft einen neuen Kollegen wirbt, erhält deshalb ein Prämie in vierstelliger Höhe. Fällig wird sie, wenn der neue Kollege nach dem Ende der Probezeit weiterbeschäftigt wird.