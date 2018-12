Schramberg Mehr als 64 Jahre spielt er die Trompete

Schramberg-Tennenbronn. Beiden Dirigenten kann bescheinigt werden, dass sie für die Konzertauftritte alles daransetzen, dem Publikum nicht nur einen, sondern viele musikalische Leckerbissen zu bieten. Für den Betrachter ist es ein Genuss, während der Hauptorchesterprobe dabei zu sein und dabei die Musiker und den Dirigenten zu beobachten. Leise im Tonfall, doch bestimmt in der Aussage, kündigt Thomas Michelfeit an, was er sich vom Orchester wünscht. Da kann es schon passieren, dass Passagen mehrmals geübt werden. Die Musiker tragen diese Momente mit großer Fassung, sie stehen hinter ihrem Dirigenten. Dirigent und Musiker wissen: Nur gemeinsam ist das Konzert zum Erfolg zu bringen.

Wer den Musikverein Frohsinn kennt, dem ist es nicht entgangen, dass hier Höchstleistung an der Tagesordnung ist. Das Fundament der Musiker bilden die älteren Musiker. Vor allem auch diejenigen, welche seit Jahrzehnten dabei sind. Mit Rolf King ist so ein Musiker seit 64,5 Jahren an der Trompete dabei. Von King sind die Kameraden im Verein begeistert. Er ist, Jahrgang 1941, inzwischen der an Lebensjahren älteste aktive Musiker im Orchester. Nachgefragt, wie das alles einmal angefangen hat, muss King nicht lange überlegen. Sein Vater spielte bei der Stadtmusik Schramberg die erste Klarinette und somit war auch beschlossen, Sohn Rolf hat auch die Klarinette als Musikinstrument zu erlernen. Nur Rolf King hatte dem Klarinettenspiel nichts abzugewinnen. Er wollte viel lieber Trompete spielen. Da kam das Ausscheiden eines Trompeters aus dem Orchester nach einem Dreivierteljahr an der Klarinette wie gerufen. Der Platz wurde frei für den noch jugendlichen Rolf King.

Wird er heute gefragt, wie die Ausbildung am Instrument ausgesehen hat, dann kommt ein Lächeln auf sein Gesicht. Ausbildung? "Ich habe alles selbst erlernt. Es gab zwar Musiker, die einen unterstützten. Vor allem war üben, üben und nochmals üben damals meine Hauptbetätigung." Gespielt wurde auch mit Kollegen und "da lernte ich so manche Feinheit".