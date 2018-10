Schramberg Markt als Zeichen der kulturellen Vielfalt in der Stadt

Zum ersten Mal wird dieser auf der Marktfläche der Neuen Mitte ausgerichtet. Er bietet laut Ankündigung aber viel Altbewährtes: Die Spezialitätenküche nimmt die Marktbesucher auf einen internationalen Spaziergang mit und erlaubt Einblick in landestypische Küchen. So wartet die bangalische Gruppe um Familie Fatima und Hussein Saurer mit Birani und Piasu auf, während der Marktstand der Deutschen aus Russland mit süßem Gebäck und Herzhaftem wie Schaschlik und Piroschki locken kann. "Fair in die Zukunft" möchte der gleichnamige Verein mit seinem Foodtruck führen. Unter den weiteren Marktbestückern finden sich Klimabotschafter Schramberg, Türkischer Elternverein, Weltladen Schramberg, Lateinamerikanische Gruppe, Juks³, Haiti-Hilfe, Förderverein der Peter-Meyer-Schule, Familie Rahimi aus Afghanistan und Celik Markt.

Große Showbühne

Neben einem reichhaltigen kulinarischen Angebot bietet der Markt der Kulturen auch künstlerische Unterhaltung mit zahlreichen Auftritten auf der großen Showbühne. Musikalisch eingestimmt werden die Besucher durch eine Darbietung der Musikschule Schramberg. Im Anschluss eröffnet Oberbürgermeister Thomas Herzog den Markt und feiert mit den Besuchern die erneute Titelverleihung "Fair Trade Town Schramberg". Weitere musikalische Umrahmung bietet das Quintett der Stadtmusik Schramberg, der Kindergarten Don Bosco oder der Mosaikchor aus Schiltach.