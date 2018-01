Schramberg Mal großspurig, mal zweifelnd und kritisch

Zuckmayers Absicht (selbst mit Udet, dem Ausnahme-Flieger im Dritten Reich befreundet), der jüngeren Generation die moralischen Fragen des aktiven Widerstands und der passiven Duldung grundsätzlich aufzuzeigen, erweist sich auch heute noch, 70 Jahre später, als berechtigt.

Mit dem Schauspiel "Des Teufels General" von Carl Zuckmayer in der Regie von Klaus Kusenberg gastierte die Konzertdirektion Landgraf beim Theaterring Schramberg, absolut überzeugend in der Hauptrolle als Harras, General der Flieger im Dritten Reich, Gerd Silberbauer. Die Inszenierung (Günter Hellweg) mit gezielt reduziertem Bühnenbild und doch erkennbarem zeitgeschichtlichen Bezug stellte gleichnisartig die Aktualität der Thematik in den Vordergrund und traf damit genau die Grund-Intention des Autors: General Harras, ein Flieger mit Leib und Seele, der wie das Vorbild Udet "mit dem Teufel paktierte" ein "Mann, der leichtfertig und hochmütig von Charakter, von Macht und Glanz, die seine Zeit ihm bieten, verführt wird, zu spät seine Schuld erkennt und untergeht", so beschreibt ihn 1955 Helmut Käutner, Regisseur des gleichnamigen berühmten Filmes damals mit Curd Jürgens in der Hauptrolle.

Innerer Widerstand