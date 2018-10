Schramberg Männer werden im Alter träge und senil, Frauen klug und geschmeidig

In der Figur der "Käthe Kächele" schoss sie einige "Giftpfeile" an die Männerwelt, vor allem an ihren Karl-Eugen, und nahm auch die Bankexperten gehörig aufs Korn. So habe sie vor Jahren Geld angelegt, die Million fehle aber immer noch. Dabei habe sie die Tipps der Bank befolgt und in Schuhe und Kleidung investiert. Um sich ein teures Kleid leisten zu können, habe sie dieses zur Hälfte in bar und zur Hälfte mit einem Scheck bezahlt. Da sei das Kleid nur noch halb so teuer gewesen.

Ihr Karl-Eugen rege sie manchmal auf. Am liebsten sei es ihr, wenn dies gleich frühmorgens geschehe. Dann habe sie den Rest des Tages Ruhe.

Mit ihrer offenen Art trete sie ab und zu ins Fettnäpfchen. Bei einem Girls-Abend habe sie einem Charmeur die Leviten gelesen, weil der sie anbaggern wollte. Als sie ihn habe mal zu Wort kommen lassen, habe er sich als neuer Chef ihres Mannes vorgestellt. Nicht viel hält "Käthe Kächele" von so genannten Öko-Muttis, die ihre Kinder antiautoritär erziehen. Wenn immer der Klügere nachgebe, werde die Welt nur noch von Dummen regiert.