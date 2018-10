Schramberg Lückenschluss auf dem Schulgelände

Schramberg-Sulgen. Wie Schulleiter Axel Rombach versicherte, seien Schüler und Lehrer von diesem Restaurant sowie Aufenthalts- und Veranstaltungsraum begeistert. Die Mensa sei nicht nur ein Ort des Essens, sondern auch der Begegnung, Kommunikation und Entspannung. In einer wohltuenden Atmosphäre könne Kraft gesammelt werden für die nächste Runde.

Für die lichtdurchflutete und farbenfrohe Mensa habe es mutige und kreative Architekten und Bauherren gebraucht. Nach einem Jahr der Nutzung der umgebauten und modernisierten Räumlichkeiten im C-Gebäude könne er resümieren, dass sich Schüler und Lehrer wohl fühlten und gerne in die Schule gingen. Landrat Wolf-Rüdiger Michel betonte, Schulen und Bildungsstätten seien nie zu Ende gebaut, wenn man vorausblickend auf die Entwicklung schaue. Ausbildungsstätten müssten attraktiv bleiben. Es würden allein 600 000 Euro in den Industrieschwerpunkt 4.0 investiert. Der Landkreis als Schulträger wolle, dass die Schüler frühzeitig mit dieser Technik vertraut würden. Das werde ihnen in der Ausbildung zu Gute kommen. Ziel beim schnellen Internet müsse sein, Glasfaser in die Wände der Haushalte, Schulen und Betriebe zu verlegen. Da wolle man in zweieinhalb Jahren so weit sein.

Für die Mensa und den C-Block seien insgesamt rund fünf Millionen Euro in die Hand genommen worden. Zusätzlich seien seit 2012 für Renovierungen und Modernisierungen von Schulräumen circa 1,5 Millionen Euro aufgewendet worden, rechnete der Landrat vor.