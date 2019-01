Schramberg Liveticker: Tag eins nach Erdrutsch

Wasser soll in Schiltach abfließen

Als weitere Sofortmaßnahme sieht Ruch, dass weiter anfallendes Wasser in einer Rinne talwärts geleitet werden. Dieses soll am nord-westlichen Eck des Thomas-Philipps-Parkplatzes dann mit einem Damm weiter in die Schiltach fließen. Dazu sei es aber erforderlich darauf zu achten, dass an den Rändern keine Bäume hineinrutschen könnten, damit es nicht zu einer Verklausung komme, die sich dann schwallartig talwärts ergieße.

Um weitere Gefahren zu minimieren, muss auch noch auf dem abgerutschten Parkplatz gelagertes Holz entfernt werden. Sobald es die Wetterlage zulasse, so Ruch, müsse dann der jetzt entstandene übersteile Hangbereich an der Schilteck angegangen werden. Wie dies am geschicktesten bewerkstelligt werden könne, müsse noch geplant werden. Denkbar sei beispielsweise die gesamte frühere Auffüllung abzutragen. Ziel sei es, einen Zustand zu erreichen, der die öffentliche Sicherheit gewährleiste. Wenn diese wiederhergestellt ist – beziehungsweise das Betretungsverbot aufgehoben ist, dann soll auch das Geröll vor dem Restpostenmarkt entfernt werden.

Bauunternehmer Martin Kopp, der bereits erste Arbeiten am Montag ausgeführt hatte, geht allerdings davon aus, dass auf dem Gelände mehr als die vom Geologen geschätzten 2500 Kubikmeter Schlamm, Geröll und Bäume liegen. Und vom Gewicht her, so schätzt er, kämen bei der genannten Menge rund das zweieinhalbfache an Gewicht zusammen. Das abgefahrene Material müsse dann zunächst zwischengelagert und getrocknet, bevor es auf eine entsprechende Deponie gebracht werden könne. Und da es derzeit noch ziemlich nass sei, könnten auch die Lastwagen nicht voll beladen werden, da es sonst "herausschwappe".

