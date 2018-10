Schramberg Liebeserklärungen an die Heimat

Schramberg-Tennenbronn. Unter dem Motto "Wald.schwarz.schön" präsentierte "Just Singing" unter der Leitung von Anja Höfler ein buntes Programm moderner Mundart-Songs, welche die vielen Facetten von Heimat beleuchteten. Mit "Dorfkind" von den unterfränkischen "Dorfrockern" beispielsweise setzte "Just Singing" eine Liebeserklärung ans Landleben auf das Programm und der österreichische Klassiker Fürstenfeld handelt von der Sehnsucht nach daheim. Das erst 2017 entstandene "Eine Welt – Eine Heimat" von Adel Tawil steuerte eine weitere Facette bei: auf deutsch, französisch, englisch und arabisch thematisiert der Song in Anspielung auch auf die Flüchtlingskrise die Idee der grenzenlosen, gegenseitigen Hilfe aller Erdenbürger.

Dabei setzte "Just Singing" nicht nur auf eine musikalische Annäherung an Heimat, drei Lesungen setzten sich auch literarisch mit dem auseinander, was Heimat ausmacht. Egal ob als Auszug aus "Bibi und Tina", in dem die zwei Mädchen auf einen Jungen aus Syrien treffen, Heike Obergfells Denglisch-Kurzgeschichte "Moscht imprtant" oder einem Auszug aus Brigitte Glasers "Bühlerhöhe" – die Frage, was Heimat bedeutet, war auch hier stets präsent.

Als Gastchor begeisterte der MGV Seedorf unter der Leitung von Franz Hütter mit viel Sinn für Humor. Selbstverständlich hatte auch der MGV einiges zum Thema Heimat in petto, wie die inoffizielle Baden-Württemberg-Hymne "Mir im Süden" von "Füenf" oder eine Liebeserklärung an ein altbekanntes Linsengericht – inklusive Koch-Showeinlage und reichlich Saitenwürstle für das Publikum.