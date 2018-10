Schramberg Letzter Auftritt der Sommertour

Als "deutlich fetziger" kündigte "Lauterblech" die zweite Runde an und die eröffnete die Sängerin mit "Rhythm of the Night".

Das ist schon erstaunlich, wie gut sie sich mit ihrer Stimme in das geballte Blech um sie herum einfügen, aber auch behaupten kann.

Zum Funk von Bruno Mars gehört einfach ein imposanter Bläsersatz, der dann an Tagen wie diesem ihren Gesang eher umspielt. Das war schön abgestimmt und bot beste Unterhaltung, so wie die Musiker zuvor mit Robby Williams angekündigt hatten.

Dabei war die Unterhaltung der Bläser schon dramatisch zugespitzt und klang im Blech viel drängender als beim Original. Für die Fans aus Lauterbach gab es in der Wiederholung den "Böhmischen Traum" und die Liebe in derselben regionalen Herkunft.