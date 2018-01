Schramberg Landesgartenschau treibt erste Blüten

Deshalb wolle man auch nicht abwarten, welchen Ausgang das Bewerbungsverfahren nehme. "Wir werden unabhängig davon bereits im Frühjahr einen Fahrplan zu den einzelnen Bausteinen der Bewerbung ausarbeiten."

Machbarkeitsstudie abgeschlossen

Die Machbarkeitsstudie sei für die Stadtverwaltung nicht abgeschlossen. "Sie ist kein fertiges Buch, sie wird auch nicht in der Schublade verschwinden, sollten wir wider Erwarten keinen Zuschlag erhalten."

Die Talstadt müsse Herz und Aushängeschild von Schramberg bleiben. Denn eine attraktive Talstadt mit einem guten Infrastrukturangebot, sei eine Notwendigkeit und ein Gewinn für alle Stadtteile. Für die weitere Entwicklung sei es unabdingbar, kommunale Bauplätze in allen Stadtteilen anbieten zu können. Herzog appellierte an private Eigentümer, Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Beim Thema Schulcampus müsse im ersten Halbjahr die Standortfrage geklärt werden. Ortsspezifische Themen sollen im April bei einer Einwohnerversammlung in Waldmössingen auf den Tisch kommen, in Tennenbronn will man die Modernisierungsvariante fürs Freibad vorstellen und diskutieren (20. Februar). Auch die dicksten Brocken aus dem Haushaltsentwurf streifte der OB: Straßensanierungen, Halle Tennenbronn, Kindertageseinrichtungen und Schulen. Und für die Talstadtumfahrung versprach er: "Wir bleiben am Ball."

Warmer Applaus

Emotional wurde es beim Empfang, als ein ganz besonderer Schramberg ausgezeichnet wurde. Guiseppe Agosta erhielt den 16. Ehrenbrief der Stadt. Bereits als sein Namen fiel, wurde dies von den Gästen mit einem warmen Applaus quittiert. Agosta, der 1964 mit 17 Jahren als Gastarbeiter aus Sizilien nach Schramberg kam, habe sich "intensiv und kontinuierlich für die Integration der italienischen Mitbürger eingesetzt und große Verdienste erworben". Er gehöre zu den engagierten Bürgern, die sich besonders für das gesellschaftliche Leben in Schramberg einsetzen.

Und entgegen dem Protokoll, dafür umso erfreulicher, betrat Guiseppe Agosta die Bühne und wünschte allen "Frieden, Freude, Glück und Gesundheit für 2018".