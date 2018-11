Schramberg Kulturbesen-Publikum singt jede einzelne Textzeile mit

Mit viel musikalischem Können zollten die Musiker der außergewöhnlichen Karriere ABBAs Tribut, welche die Schweden zu einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte machte. Mit Songs aus zehn Jahren Bandgeschichte und von nahezu jedem Studioalbum der Schweden nahmen die Abba Stars ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die Anfänge der modernen Popmusik, die maßgeblich von Abbas einzigartigem Stil mitgeprägt wurde: Das noch etwas rockige "Waterloo", Siegertitel des ESC 1974 und internationaler Durchbruch der Band, stand ebenso auf dem Programm wie "I Have a Dream" – einer der Songs, die ABBA bei ihrem letzten Auftritt Ende 1982 zum Besten gaben. Auch Songs aus den Anfangsjahren, als die Band ihren eigenen Stil noch nicht gefunden hatte und mit diversen Genres experimentierte, hatten die Abba Stars im Gepäck. Als Beispiel seien hier die Schlagerballade "Hasta Mañana", das poppige "Honey, Honey" oder eben das rockige "Waterloo" genannt. Auch "SOS" und "Mamma Mia" durften natürlich nicht fehlen. Durch ihren weltweiten Erfolg gelang es ABBA damit auch, das Image als One-Hit-Wonder abzulegen und den Grundstein für eine beispiellose internationale Karriere zu legen. Nahezu alle Alben von Abba wurden irgendwo auf der Welt mit Platin ausgezeichnet – oft sogar in mehreren Ländern gleichzeitig – kein Wunder also, dass heute so gut wie jeder ABBA-Titel als Klassiker bezeichnet werden kann.

"Thank You for the Music", "Fernando", "Gimme! Gimme! Gimme!" – die Liste der Evergreens, welche die Abba Stars im Gepäck hatten, ist lang – beim Publikum saß dennoch jede Textzeile.

Beeindruckend ist, wie nahe die Abba Stars ihren Vorbildern kamen, nicht zuletzt dank der bestens harmonierenden Stimmen der beiden Sängerinnen Beatrice Todorová und Petra Petrová und dem für den ABBA-Sound prägenden Synthesizer-Einsatz von Pianist Michal Vank.