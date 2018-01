Schramberg Krippenausstellung kann noch bis Sonntag besucht werden

Schramberg-Sulgen. Die große Sonderausstellung "Krippen aus aller Welt von vier Kontinenten" in der alten Sulgener Kirche endet am kommenden Sonntag, 14. Januar. Sie wurde von den Mitgliedern des Förderkreises "Alte St. Laurentiuskirche" mit viel Aufwand organisiert und im Kirchenschiff aufgebaut. Die Ausstellung begann mit der Vernissage am 16. Dezember.