Schramberg Krematorium: Bestattung von Haustieren

Eine Ausbildung zum Bedienen der Ofenanlage ist nicht notwendig

Eine spezielle Ausbildung ist dafür nicht nötig. Eine Schulung des Ofenherstellers reicht aus. 550 000 Euro habe der Ofen, den Stefan Schindler auswählte, gekostet. Was er außerdem noch brauchte, war Kapital (mehr als eine Million Euro) und ein Grundstück. Zunächst wollte er in Waldmössingen bauen, da hatte aber ein Bürger etwas dagegen. Er bekam dann das Angebot für einen Platz im Industriegebiet in Sulgen. Wichtig war es den Brüdern, trotz traurigem Anlass keine Trauerhalle zu errichten.

Und so kommt, wer Bello oder Rocky nicht beim Tierarzt lassen oder auf dem eigenen Grundstück vergraben möchte, zu Schindlers Tierkrematorium. "Die Nachfrage ist sehr hoch", betont Thomas Schindler. An manchen Tagen werden mehr als 20 Tiere verbrannt, so Schindler. 245 Euro zahlen die Kunden dafür, je nach Gewicht kann es auch teurer werden.

Nach der Auswahl einer Urne müssen sich die Kunden entscheiden, ob sie bei der Verbrennung dabei sein wollen. Diese Möglichkeit bieten die Abschiedsräume. Hier steht ein Tisch mit Kerzen. Ein kleines Fenster gibt den Blick frei in den sogenannten Einfahrtsbereich. Auf einer Edelstahlbahre schickt der Kremierer das tote Tier auf seine letzte Reise in den Feuerofen. Dort wird das Tier bei mehr als 800 Grad verbrannt. "Dieser Prozess dauert bei Kleintieren etwa 45 Minuten, bei Größeren doppelt so lange", erläutert Thomas Schindler. Die Asche wird danach entweder in eine Plastiktüte abgefüllt oder direkt in den ausgewählten Behälter.

Dabei gehe es oft emotional zu. Kinder fragen, ob das Tier wieder nach Hause komme. Auch erwachsene Tränen werden für die treuen Seelen vergossen. "Es ist wie die Beerdigung des besten Freunds", sagt Thomas Schindler. Manche kriegen schon am Telefon fast kein Wort raus, erzählt er. Ganz schlimm seien überfahrene, vergiftete oder getötete Tiere. So wie Kisha, die von zwei Schäferhunden zerfleischt wurde (wir berichteten) und im Schwarzwald-Krematorium verbrannt wurde. "Solche Fälle bewegen einen auch selbst", sagt Thomas Schindler. Ebenfalls eindrücklich sei die Kremierung eines Polizeihunds gewesen, von dem die ganze Hundestaffel Abschied genommen habe.

Über die Tierasche dürfen die Besitzer frei verfügen

Manche Urnen landen auf dem Tierfriedhof, andere im Wohnzimmer. Über die Asche des Haustiers dürfen die Besitzer frei verfügen. Um die Entsorgung in der Verwertungsanlage zu verhindern, sei eine Hundebesitzerin, deren Vierbeiner vom Tierarzt in die Verwertungslage geschickt wurde, dorthin gefahren und habe den Hund noch rechtzeitig gefunden. Danach habe sie ihn zum Krematorium gebracht, um ihn würdevoll zu verabschieden.