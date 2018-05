Schramberg Konzert mit harmonischem Klangerlebnis

Der Chor wurde von einer Band mit Gitarre, Bass, Cello, Piano und Perkussion begleitet, wodurch ein harmonisches Klangerlebnis entstand. Chorleiterin Carmen Andruschkewitsch moderierte durchs Programm und gab Informationen zu den Inhalten der Lieder. Darin ging es oft um die Liebe und den Glauben zu Gott ("We Believe in God"), die Auferstehung Jesu Christi ("Behold the Lamb of God") und Gottes Gnade ("Jesus, Jesus Majesty").