Schramberg Konzept der "Jams" hat sich bestens bewährt

Nach den Grußworten der Handels- und Gewerbevereins-Vorsitzenden Kerstin Moosmann betonte Oberbürgermeister Thomas Herzog, dass sich Jahr für Jahr Zigtausende Schüler die Frage stellten, welcher Beruf zu ihnen passe. Impulse, zielführende Anregungen und auch Antworten fänden sie auf der "Jams". Es freue ihn, dass dieses Jahr wieder sechs neue Unternehmen der Ausbildungsmesse das Vertrauen schenkten und mit einem Stand dabei seien.

Somit beteiligten sich 44 Firmen, Betriebe und Behörden als Aussteller an der Messe und stünden dem Nachwuchs Rede und Antwort. Geballtes Fachwissen liege bereit, um die Jugendlichen mit Informationen auf ihrem baldigen beruflichen Weg zu unterstützen. Es sei den Jugendlichen nicht zu verdenken, wenn sie einen Beruf wählten, der ihnen Perspektiven eröffne. Sie wollten etwas aus sich machen und im Leben etwas erreichen, sagte Herzog. Wie vieles habe sich in den vergangenen Jahren auch die Arbeitswelt rasant verändert. Den Durchblick zu behalten sei da nicht einfach. Die Ausbildungsmesse bündle eine Vielzahl von Informationsquellen an einem Ort und an zwei Tagen.

Die Ausbildungsangebote in Schramberg seien nicht nur gut, sondern geradezu perfekt. Händeringend suchten die Unternehmen gute und engagierte Auszubildende. Der Wirtschaft wie auch der Politik liege viel daran, talentierte und wissbegierige junge Menschen in der Stadt und in der Region zu halten. Sie wollten dem Nachwuchs hier eine gute Chance bieten und sie müssten dem Fachkräftemangel entgegentreten. Deshalb sei es äußerst wichtig, dass die jungen Leute nach dem Studium wieder zurückkämen.