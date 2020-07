Schramberg Kirschdiebe müssen sich entschuldigen

Schramberg -Tennenbronn - Es gibt den Mundraub als Straftat schon lange nicht mehr. Dennoch kann es problematisch für denjenigen werden, der sich einfach so über die reifen Früchte am Wegesrand hermacht. Dass dies so ist, wussten laut Polizeimitteilung auch ein 55-Jähriger Mann und sein 51-jähriger Begleiter am Montagabend in Tennenbronn nicht, als ein verführerischer Kirschbaum sie im Vorbeifahren zum Pflücken einlud. Weil die Besitzerin dies beobachtete und niemand bei ihr nachfragte, ob das Obst gepflückt werden darf, rief sie die Polizei und notierte die Autonummer.