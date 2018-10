Schramberg Kinder fiebern mit

So waren über den Haupteingang schnell zwei "Kinder" ins Freie gebracht worden und am unteren Ausgang weitere vier von der Jugendfeuerwehr. Mit dem Lüfter wurde dann der Qualm aus dem Gebäude geblasen, während von der Hauptstraße aus mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte. Dort waren neben dem Löschfahrzeug der Schlauchwagen und der Mannschaftstransporter postiert und in der Löwenstraße das zweite Löschfahrzeug.