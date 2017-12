Schramberg Karten für Konzert im Verkauf

Der zweite Konzertteil wird ganz im Zeichen des Tanzes stehen. Mit "Riverdance" will der "Frohsinn" seine Konzertgäste nach Irland entführen, auch Tänze aus dem Balkan und solche mit spanischen Rythmen soll es zu hören geben. Das Konzert beginnt am 26. Dezember um 19.30 Uhr, Einlass in die Festhalle ist bereits um 18.30 Uhr. Karten für das Konzert gibt es bereits im Vorverkauf. Sie sind bei den Musikern des "Frohsinn" direkt zu erwerben und auch in der Löwenapotheke in Tennenbronn. Die Karten kosten acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Ermäßigte Karten für Schüler bis 16 Jahren gibt es nur an der Abendkasse, sie kosten fünf Euro.