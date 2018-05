Schramberg Jungs auch im Kindergarten

Dabei sammelten die Mädchen und Jungen wichtige Erfahrungen für ihren Berufswahlprozess, denn die Schüler durften sich in Berufsfeldern ausprobieren, die als typisch männlich oder typisch weiblich bezeichnet werden.

Die Mädchen schnupperten am "Girls’ Day" in Ausbildungsberufe der Bereiche Technik und Informatik, der Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie in Handwerksberufe hinein. Jungs erprobten sich zur gleichen Zeit beim "Boys’ Day" in den Bereichen Pädagogik, Soziales, Erziehung, Pflege sowie medizinische Versorgung. Einige Jungs schnupperten dabei in ihren eigenen ehemaligen Kindergärten und sammelten erste Erfahrungen, ob der Beruf des Erziehers etwas für sie wäre.