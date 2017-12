Kürzlich durften die Schüler der Grundschule Sulgen voller Stolz ihre Spiel- und Bewegungskisten in Empfang nehmen. Das dafür benötigte Geld haben sich die Kinder in Form eines Spendenlaufes, welcher im Juli anstelle der Bundesjugendspiele stattfand, selbst erlaufen. Insgesamt ergab sich durch das sportliche Engagement der Schüler und der Spenden durch Familienangehörige, Freunde, Nachbarn sowie vielen umliegenden Firmen eine Summe von knapp 7 600 Euro. Diese wird zur Hälfte an Unicef gespendet und kommt zur anderen Hälfte der Schule zugute. Übergeben wurden die Spielkisten vom Förderverein der GWRS. Die Spielekisten für die Grundschüler sind gefüllt mit unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsmaterialien, die jederzeit im Schulalltag oder in den Pausen Freiraum für kreatives Spielen schaffen sowie Gelegenheit zur aktiven Bewegung bieten, heißt es in einer Mitteilung. Zudem dürfen sich die Kinder in Sulgen über den Besuch der Kinderoper an der GWRS freuen, die ebenfalls von dem Erlös der Aktion finanziert werden kann. Foto: Schule