Schramberg Jeder Einzelne muss dem Konsumangebot widerstehen

Um über das Thema Nachhaltigkeit zu schreiben und danach zu handeln, muss man eine gemeinsame Grundlage haben. In Wikipedia steht: "Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht." Es gibt zwei Grundrichtungen: das Drei-Säulen-Modell, in dem die drei Bereiche Wirtschaft-Gesellschaft-Ökologie in ihrer Beziehung und Abhängigkeit zueinander gesehen werden. Die Aussage lautet: "Keine Wirtschaft ohne eine Gesellschaft – keine Gesellschaft ohne Ökologie." Die zweite Grundrichtung heißt: Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Die Aussage lautet: "Nachhaltigkeit kann nur bei gleichwertiger Rücksichtnahme auf alle drei Bereiche erreicht werden."