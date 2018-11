Schramberg Innovationsfreude und Gespür für Kunden

Schramberg (jf). Das Bettenland Alesi in Schramberg hat nach einer fast einjährigen Umbauphase am vergangenen Donnerstag seine neue Ausstellungs- und Verkaufsfläche mit einem kleinen Festakt eröffnet. "Wir haben uns gefragt, was der Kunde heute von uns erwartet", erklärte Inhaber André Alesi in seiner Begrüßung.