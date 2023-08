Die geliebte Oma (Enzi Fuchs) von Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) zieht zur „Mooshammer Liesl“ – und bei den Eberhofers bricht das Chaos aus. Bei dieser schrulligen Dame, gespielt von Eva Mattes, genießen die kuriosen Feministinnen aus Niederkaltenkirchen das Leben ohne Männer, sitzen gemütlich bei Kaffee und Kuchen. Soweit die Szene im neuesten Kino-Streifen der „Eberhofer“-Krimis.

Auf dem Holztisch bei der „Mooshammer Liesl“ im Film steht das Geschirr im Dekor „Garmisch“ aus der Schramberger Majolika-Produktion. Foto: SMF

Haben Sie den Film schon gesehen? Erinnern Sie sich an das Geschirr, aus dem die Protagonisten in „Rehragout Rendezvous“ ihren Kaffee schlürfen? Älteren Schrambergern – und erst recht Majolika-Sammlern – wird’s ins Auge gesprungen sein: Auf dem Holztisch bei der „Mooshammer Liesl“ steht nämlich das Geschirr im Dekor „Garmisch“ aus der Schramberger Majolika-Produktion. Es wurde 1974 hergestellt, hat eine Mattglasur und besitzt den alpenländischen Charakter, der damals en vogue war. Laut einer Sprecherin von „Constantin Film“ in München sind die blauen Tassen mit der roten Blume die perfekte Kult-Requisite für diese Kult-Krimiserie.