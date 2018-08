Schramberg Immer bei den Maschinen vor Ort

Macht Industrie 4.0 die Produktion nicht noch komplexer?

Wir glauben nicht, dass die Komplexität der Produktion durch Industrie 4.0 steigt. Im Gegenteil soll sie dazu beitragen, die ohnehin vorhandene Komplexität handhabbarer zu machen. Natürlich fordern neue Technologien auch die passenden Fachleute. Datenanalysten und Mathematikern arbeiten bei uns daran, die richtigen Algorithmen zur frühzeitigen Erkennung von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten zu entwickeln.

Gestaltet SW auch seine eigene Produktion nach den Prinzipien von Industrie 4.0?

Konkret geht es um die Digitalisierung von Geschäftsabläufen. Ob nun bei der Konfiguration von Maschinen im Vertrieb, einer automatisierten Stücklistenerstellung, einer hochflexiblen Fertigungssteuerung und Materialbeschaffung oder der Bereitstellung von Daten zur jeweils gelieferten Maschine als "Digitaler Zwilling". Der Kraftakt hierfür ist immens, aber wir sagen ja, unbedingt, und machen das.

Haben die für die Kunden produzierten Maschinen die entsprechenden Eigenschaften?

Ja, bei uns schon. Seit mehr als zehn Jahren verbinden wir unsere Maschinen mit einer leistungsfähigen Diagnoseplattform und können bis auf die Ereignisebene – inklusive alle Details – eine Maschine genauestens untersuchen. Zudem tragen SW-Maschinen seit Kurzem eine noch leistungsfähigere "Analytics-Engine" in sich, um in der Maschine und in Echtzeit maschineninterne Datenflüsse zu analysieren. Diese Option rund um ein "Datencockpit" ermöglicht unseren Kunden, ihre Produktion ein Stück näher an Industrie 4.0 heranzubringen.

Hilft SW ihren Kunden dabei, wie sie die Kurve zu Industrie 4.0 nehmen können?

Wir bieten seit knapp drei Jahren Beratung zur Materialflussplanung und Fabriksimulationen als Dienstleistung an und haben innovative Pilotprojekte am Laufen.

Ist "Künstliche Intelligenz" (KI) dabei nur ein weiteres neues Schlagwort wie Industrie 4.0 und Digitalisierung oder ein Hype mit Substanz?

Digitalisierung ist kein Schlagwort mehr, es ist ein Muss und schafft Voraussetzungen, um Industrie 4.0 umsetzen zu können. KI hilft dabei, automatisiert und schnell aus vielen Daten Folgerungen zu ziehen und Entscheidungen zu treffen oder sie vorzubereiten. Erste Forschungsprojekte in Richtung "Machine Learning" (Erkennen von Mustern) und KI sind in Verbindung mit "Data-Analytics" (Analyse großer Datenmengen) bereits am Laufen. Die Fragen stellte Johannes Fritsche.