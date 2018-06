Schramberg Im Herbst fallen die Häuser

Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Umwelt und Technik, brachte die Stadträte auf den neuesten Stand zum Thema Sanierung Fußgängerzone. Sein Team habe an "verschiedenen Stellen nachjustiert", insbesondere bei der Anbindung an die Hauptstraße und beim Hirsoner Platz. Es sollen "Marken gesetzt werden, die dann in der Stadt weitgeführt werden können", so Mager. Im Oktober will er die Planung im Gemeinderat vorstellen, um dann im Frühjahr 2019 mit der Maßnahme beginnen zu können. Auf Nachfrage von Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) sagte Mager, dass auch die Barrierefreiheit an einzelnen Stellen verbessert werden soll.