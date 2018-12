Schramberg Im Bärensaal wird die Winterlust entfacht

Schramberg. Das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen findet am Samstag, 5. Januar, ab 20 Uhr im Bärensaal in Schramberg unter der Leitung von Achim Fiedler statt. Mit dem traditionellen Neujahrskonzert startet Achim Fiedler in seine erste Saison als Chefdirigent des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen.