Schramberg Holzwurm nagt an der Orgel

So wird zum Muttertags-Gospel-Konzert mit den "CarrmeleonsPlus" aus Rottenburg am morgigen Sonntag, 13. Mai, 18 Uhr, in die Kirche eingeladen. Dieser Projektchor mit Orchester aus Rottenburg unter der Leitung von Kantorin Carmen Andruschkewitsch verspricht dank großer Professionalität ein hoher musikalischer Genuss zu werden. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden zum Kirchenerhalt gebeten.

Wer nicht zum Konzert kommen kann, den Kirchenerhalt aber trotzdem unterstützen möchte, kann sich bezüglich Spenden an die evangelische Kirchengemeinde Locherhof oder an die Bibelerlebniswelt wenden.