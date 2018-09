Schramberg Hoffen auf den größeren Zuschuss

Das Programm des Bundes sieht eine Förderquote von 45 Prozent der Gesamtkosten vor, führte Fachbereichsleiter Uwe Weisser im Ortschaftsrat aus. Im Klartext heißt das: Von den prognostizierten Gesamtkosten von 5,2 Millionen Euro würde der Bund 2,8 Millionen Euro übernehmen. Der Zuschuss würde so deutlich höher ausfallen als der in Aussicht stehende Zuschuss des Landes. Dieser würde maximal 25 Prozent der Baukosten – also 1,3 Millionen – umfassen.

Robert Hermann fragte angesichts der maroden Technik an, ob sich der Zeitplan der Sanierung umstellen lasse. So schlug er eine Sanierung bereits im Jahr 2019 vor, sollte der Zuwendungsbescheid noch dieses Jahr vorliegen. Er führte das nicht so positive Ergebnis für den Badesommer 2018 auch auf die Probleme mit der Technik zurück. Es kamen 29 233 Besucher und damit 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wetter war aber deutlich besser als 2017, sodass dieses Ergebnis nicht nur für eitel Sonnenschein sorgt.

Sollte die Freigabe bereits Ende des Jahres vorliegen, sagte Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke, dann wolle er nicht ausschließen, dass manche Dinge vorgezogen werden könnten. "Das liegt aber nicht in unserer Hand", stellte er klar.