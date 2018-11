Schramberg Hilfe bei jeder Art sozialer Ungerechtigkeit

Schramberg. Was hat der VdK mit dem Volkstrauertag zu tun? Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs hat Theo Weppler 1946 in Schramberg die Ortsgruppe des Verbands gegründet. Dessen Arbeit für Kriegsopfer, Kriegerwitwen und später auch für behinderte Menschen haben in den jüngeren zwei Jahrzehnten Alfred Schätzle und Dieter Vanselow fortgesetzt. 660 Mitglieder zählt der Ortsverein derzeit, heißt es in einer Mitteilung des VdK. Zu ihnen gehören derzeit noch elf Kriegsgeschädigte aus dem Zweiten Weltkrieg und zehn Kriegerwitwen.