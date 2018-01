Schramberg Heute beginnt Umrüstung der Ampelanlagen

Schramberg-Sulgen. Am Dienstag wird mit der Anlage in Sulgen-Mitte (Wittumweg, Sulgauer Straße, Gartenstraße) begonnen. In der kommenden Woche, ab 29. Januar, folgt die Fußgängerampel am Kirchplatz (Mariazeller Straße/Hardtstraße). Zuletzt wird nach der Fasnet, ab Montag, 19. Februar, auch noch die Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Bärenplatz /Hasenkreuzung umgerüstet, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Anlagen erhalten eine neue Steuerung und die Signalgeber werden auf LED-Technik umgerüstet. Während der Umrüstung werden die einzelnen Anlagen nacheinander abgeschaltet und nach der Maßnahme zügig wieder in Betrieb genommen. Dies führe dennoch zu Einschränkungen für den Straßenverkehr. Der Fachbereich Umwelt und Technik, Abteilung Tiefbau, steht für Fragen unter Telefon 07422/2 92 82 zur Verfügung.