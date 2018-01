Schramberg Hang rutscht nach Dauerregen ab

Schramberg - Die ergiebigen Regen- und Schneefälle der vergangenen Tage sind schuld: An der Ecke Rochus-Merz-Straße/Burgweg gab es am Montagabend einen Erdrutsch. Der Burgweg ist daher am Dienstag nur einspurig befahrbar – und zwar lediglich für die Anwohner.