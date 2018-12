Schramberg Gott schenkt mit dem Kind von Bethlehem Hoffnung gegen alle Angst

Petra Bieg und Pfarrerin Martina Schlagenhauf hatten mit den Kindern das Spiel einstudiert. Dem folgte die Christvesper, in deren Mittelpunkt die Verheißung aus Jesaja stand: "Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die wohnen im finsteren Land, scheint es hell." Gelesen wurde auch die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Mit dem mächtigen "Oh du fröhliche" endete dieser Gottesdienst, der für die vielen Kirchenbesucher der eigentliche Beginn der Weihnachtstage ist.

Im Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag, dem Christfest, wurde das "Gloria in D", das bekannteste geistliche Werk Antonio Vivaldis, aufgeführt. Es ist laut Mitteilung eines seiner bedeutendsten kirchenmusikalischen Kompositionen. Ein großartiges Werk, das von der evangelischen Kantorei gemeinsam mit Instrumentalisten und Sopran-Solo (Susanne Müller) und Alt-Solo (Sandra Heinz) im Gottesdienst in wunderbarer Weise musiziert wurde (Leitung Bezirkskantorin Judith Kilsbach).

In ihrer Predigt aus Johannes 1 stellte Pfarrerin Martina Schlagenhauf fest: "Wenn Jesus unter uns wohnt und wir seine Herrlichkeit sehen, ohne dass uns dadurch ein Leid geschieht, wird klar: Da hat sich etwas Gravierendes verändert. Der Evangelist Johannes sagt: Das, was die Menschen schon immer kannten, das wird in Jesus Christus greifbar nahe, fleischlich fassbar gegenwärtig. Jesus erzählt uns mit Worten und Taten von Gott. Und doch ist damit nicht das letzte Geheimnis des Glaubens gelüftet, auch nicht das letzte Geheimnis des Lebens. Ich werde weiter davon erzählen: von dem fernen Gott, der an Weihnachten diesen erstaunlichen Weg zurücklegt und von der größtmöglichen Ferne ganz nah zu den Menschen kommt."