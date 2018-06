Schramberg Gesamtwohl der Narrenzunft im Auge

Schramberg-Sulgen. So hatte Marte den Zunftmitgliedern Sonja Baier als seine Nachfolgerin vorgeschlagen, die ihn in den vergangenen Jahren hervorragend unterstützt habe. Nach ihrer erfolgreichen Wahl zur ersten Präsidentin in der Vereinsgeschichte dankte die neue Amtsinhaberin den Mitgliedern für das Vertrauen und versicherte, immer das Gesamtwohl des Vereins im Auge zu haben. Mit der "tollen Truppe", die gegenwärtig im Vorstand aktiv sei, freue sie sich auf die kommende Fasnet, wo der 80. Geburtstag der Zunft gefeiert werden soll.

Auch die Wahl von Hape Marte nunmehr zum Vizepräsidenten verlief wunschgemäß. Einstimmig wurden auch Kassiererin Sonja Weißer und die Kassenrevisorinnen wiedergewählt.

Aus den Wahlen der Hanselgilde gingen wieder die Mitglieder Lothar Karrenberg, Karsten Krause und Denise Maier hervor.