Schramberg Geringere Kosten für Abwasser

Die Abwassergebühr sinkt unter dem Strich von 2,55 Euro je Kubikmeter auf 2,22 Euro. Pro Kubikmeter Niederschlagswasser waren bislang 0,66 Euro fällig, künftig sind es 0,63 Euro. Eine Ersparnis von elf Prozent hatte Kälble errechnet. Eine vierköpfige Familie zahle daher künftig rund 469 Euro pro Jahr, bislang waren es 527 Euro.

Oskar Rapp lag die Situation im Affentäle am Herzen, wurde doch dort beim Starkregen im vergangenen Sommer Schmutz freigesetzt. Er habe gehört, in Waldmössingen laufe noch bei einem ähnlichen Falle eine Sanierung eines solchen Wasserbehälters an. Ob das auch in Tennenbronn angedacht sei, fragte er.

Im Dezember, sagte Kälble, werden die Förderung für das Jahr 2020 beantragt, da es derzeit einen erhöhten Schmutzaustrag im Affentäle gebe. Das Vorhaben sei genehmigt und könnte 2020 ausgeführt werden. Die Kosten liegen bei 100 000 bis 150 000 Euro, prognostizierte Kälble.