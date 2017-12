Schramberg Gemeinsam angekommen

So ergab es sich, dass Martha und Kurt Okon am 29. Dezember 1952 in der St. Katharina Kirche in Groß Döbern heirateten, zu ihren Eltern zogen und in der elterlichen Landwirtschaft mitarbeiteten, bis sie sich selbst ein kleines Häuschen bauten. Fünf Mädchen schenkte die Jubelbraut das Leben und so sei das Eheglück perfekt gewesen.

Doch der Zweite Weltkrieg hatte in ihrer schlesischen Heimat Spuren hinterlassen. Das Ehepaar habe für seine Kinder keine Zukunftsperspektiven gesehen. So entschlossen sich die beiden, im Jahr 1964, Oberschlesien zu verlassen und nach Deutschland umzusiedeln. Nach einer mehr als dreimonatigen Odyssee von Friedland über Rastatt nach Heidenheim erreichte die Familie Sulgen, wo sie wieder sesshaft wurde.

Fleiß und Entbehrungen ermöglichen Eigenheim

Das Glück sei vollkommen gewesen, als 1965 Stammhalter Dieter geboren wurde. Der Jubelbräutigam fand eine Arbeitsstelle bei der Firma Junghans. Auch die Jubelbraut arbeitete zeitweise bei Broghammer und später einige Jahre bei Junghans mit.

Dank großem Fleiß und vielen Entbehrungen habe die Großfamilie im Jahr 1972 in ihr neu erbautes Eigenheim im Lärchenweg einziehen können. Dieses wurde nach und nach vergrößert und bietet dem Jubelpaar auch heute noch ein glückliches Zuhause.

Martha und Kurt freuen sich auf ihren Ehrentag, den sie mit der großen Familie feiern werden, heißt es in der Mitteilung. Die zwölf Enkelkinder und drei Urenkel schätzten auch heute noch die schlesische Koch- und Backkunst ihrer Großmutter und "Omama" sowie die Erzählungen ihres Großvaters und "Opapa’s" von früher.