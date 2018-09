Schramberg Geliebte Zitter wird zum Symbol für Verlust

Geboren 1933 wuchs Facon-Lickl in der Zeppelinstraße auf und verbrachte nahezu ihre gesamte Kindheit während der Zeit des Nationalsozialismus. Mit ihrer lebhaften Erzählweise schilderte sie ihre Streifzüge durch Schramberg und seine Geschäfte, aber auch den Alltag während des Kriegs. Auch wenn Schramberg vom Kriegsgeschehen weitgehend verschont blieb, war dieses dennoch immer präsent und zeigte sich in den knappen Lebensmittelrationen, in den Schicksalen der Nachbarn, wie beispielsweise der jungen Frau, deren Mann nach Stalingrad als verschollen galt – und vor allem in der Abwesenheit des eigenen Vaters. Dieser wurde als gelernter Uhrmacher im Auftrag von Junghans zum Bau von Zeitzündern zunächst in die Schweiz und dann nach Böhmen geschickt, von wo er vor den vorrückenden russischen Truppen 1945 fliehen musste.

Seine Weg zurück nach Schramberg führte ihn durch Dresden, wo er während der großen Luftangriffe am Faschingsdienstag 1945 all seinen Besitz zurücklassen musste – unter anderem seine geliebte Zitter, die noch Jahre später vor allem an Weihnachten schmerzlich vermisst wurde und die so zum Symbol für die Verluste während der Kriegsjahre wurde.

Ausgangssperre