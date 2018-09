Schramberg Gedächtnis trainieren

Schramberg-Sulgen. Das DRK bietet für Senioren in Schramberg und Sulgen wieder Kurse an, um Gedächtnis und Gehirn zu trainieren. Die grauen Zellen werden laut Mitteilung stressfrei mit unterhaltsamen Übungen trainiert. Dieses Gehirntraining beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, um 14.30 und 15.45 Uhr in Schramberg im Spittel und am Freitag, 5. Oktober, um 9.15 und 10.30 Uhr im Pfarrhof in Sulgen.