Schramberg Frontmann entspricht ganz seinem Vorbild

Deutschlands erfolgreichste und authentischste Rolling- Stones-Tributeband Bigger Bang ist so nah am Original, wie kaum eine andere, heißt es in der Ankündigung.

Sowohl musikalisch als auch optisch huldigen die sechs Musiker den "Rolling Stones". "Geniale Gitarrenriffs von Dodi Metaxa und ein unglaublicher Frontman, der Mick Jagger verblüffend ähnlich sieht und auch stimmlich und bewegungstechnisch ganz seinem Vorbild entspricht, sorgen von der ersten Minute an für eine unglaubliche Besenstimmung", so Organisator Harald Burger. "Die Besucher können sich auf ein Feuerwerk der besten ›Stones‹-Songs von der Anfangszeit bis zur Gegenwart gefasst machen."

Weitere Informationen: Karten für diese Veranstaltungen können zum Vorverkaufspreis unter Telefon 0171/792 41 12 reserviert werden.