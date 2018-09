Schramberg "Frohsinn" lockt mit zünftigem Abend in die Festhalle

In diesem Jahr starten die Musiker am Samstag um 19.30 Uhr in der Tennenbronner Festhalle mit dem Kilbistadl für Jung und Alt. "In lockerer Atmosphäre wollen wir einen zünftigen Abend mit unseren Gästen verbringen", heißt es in der Ankündigung.

Zur Unterhaltung werden die "Frohsinn Egerländer" und das Blechensemble Lauterblech den Abend musikalisch umrahmen. Es wird verschiedene Bars und deftiges Essen, unter anderem Maultaschen, Kartoffelsalat und Bratwürste, geben. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag geht es dann ab 11.30 Uhr weiter mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Neuhausen, dem Vor- und Jugendorchester des "Frohsinns" und der Jugendkapelle Winzeln. Auch der reichhaltige Mittagstisch mit Knödeln, Sauerkraut, Schinken und Bratwurst wird nicht fehlen. An der Kaffeebar wird es außerdem Kuchen und Torten geben.