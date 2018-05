Schramberg Freude an Bewegung

SG-Trainerin Maria Göller trifft sich donnerstags mit der Erzieherin Gabriela Drong und den Kindern in der Gymnastikhalle. Für Göller ist es laut Mitteilung wichtig, dass die Kinder sich mit Freude bewegen. Dabei sollen Bewegungsabläufe und Koordinationsfähigkeiten gefördert werden. Hierfür nimmt sie die Kinder auf Fantasiereisen mit, die sie mit der passenden Musik umrahmt – mal geht es in den Circus, mal ins All oder in den Wilden Westen.

Bei dem Thema "Verzaubertes Kaufhaus" wählen die Kinder beispielsweise über Bänke und Steps ihre Kleider in der Kleiderabteilung aus. Die anschließende Modeschau geht über den Steg – passend im Rhythmus der Musik.

Im Treppenhaus geht es zum nächsten Stock. Immer mit neuen Schrittkombinationen zur Musik. Spielzeugabteilung, Sport- und Tierabteilung sind weitere Stockwerke, in denen die Kinder unterschiedlichste Aufgaben erfüllen müssen.