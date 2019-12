Schramberg Fremder Sperrmüll ist Problem

Vom Ordnungsamt sei, hieß es, in der Folge, jemand vor Ort gewesen und habe den Sachverhalt an das Landratsamt weitergegeben. Bei einem Anruf dort erfuhr die Frau, dass die Firma Alba Bescheid wisse und sich darum kümmere. "Es hieß, die Sache ist erledigt. Da waren wir selig." In der Zwischenzeit ist der Sperrmüllhaufen zwar merklich geschrumpft – allerdings nur, weil sich Unbekannte daran bedient haben und nicht, weil er professionell abgeholt worden wäre. "So langsam habe ich die Befürchtung, der Müll liegt an Weihnachten noch da", sorgt sich die Anliegerin. Für sie steht fest: "Ich mach’ es sicher nicht weg!"

Allgemein wird, wenn bei illegal abgelegtem Müll – etwa über einen aufgefundenen Namen – ein Verdächtiger ausgemacht werden kann, dieser Sache auch stets nachgegangen, bekräftigt Harri Frank von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen. "Es muss aber natürlich wie bei jeder Ordnungswidrigkeit oder Straftat nachgewiesen werden, ob der Müll auch von ihm stammt." Bei Sperrmüll sei dies im Vergleich etwa zu Autoreifen oft möglich, weil Möbel mit früheren Besitzern leichter in Verbindung gebracht werden können. Ist ein Verdächtiger bekannt, so Frank, beobachte man vor allem dessen Reaktion, wenn er direkt auf das Vergehen angesprochen werde.