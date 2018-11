Schramberg. Nachdem am Montag gegen 12.30 Uhr, eine 53-jährige Frau eine Flasche in der Berneckstraße gegen ein Auto geworfen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Nachdem die Frau in einem Bistro randaliert hatte, rief der Wirt die Polizei. Hierbei stellte sich heraus, dass die 53-Jährige zudem noch eine Bierflasche gegen ein auf der Berneckstraße vorbeifahrendes Auto geworfen hat. Das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/27 01-0, hat die Ermtittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer und Zeugen sich zu melden.