Schramberg "Feuerwehr gegen die Reformation"

Im zweiten Teil seines Vortrags stellte der Referent die Kapuziner vor, insbesondere seinen Oltner Konvent. Diese "Reform-Franziskaner", durch fünf Jahrhunderte leidenschaftliche Prediger, betrieben im Unterschied zu den Franziskanern immer auch Handarbeit. In der Gegenreformation wurden sie durch ihre Orientierung am Evangelium als ideale "Feuerwehr gegen die Reformation" eingesetzt. Anders als die Mönche, die in ihrer Einsiedelei verblieben, machten die Kapuzinerbrüder immer Wanderpastoral. Ihre Klöster, oft auf Felsen gebaut und etwas von der Stadt entrückt, erinnern an die Athos-Klöster in Griechenland.