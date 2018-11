Schramberg Es geht um Glaubwürdigkeit

Schramberg. Diese Frage hat die CDU-Fraktion bei der Haushaltsdebatte am vergangenen Donnerstag umgetrieben. Im Vorfeld der Beratungen führte die Stadtverwaltung mit der Industrie Gespräche, um die Bereitschaft abzuklopfen, für die Finanzierung des Schulcampus die Erhöhung der Gewerbesteuer mitzutragen (wir berichteten).

"Und nun geben wir diese 1,7 Millionen Mehreinnahmen im gleichen Haushalt wieder aus", wunderte sich Fraktionschef Clemens Maurer. "Damit machen wir uns gegenüber der Industrie unglaubwürdig", befand auch Thomas Brantner (CDU). Seine Fraktion sei im Grunde bereit, die Gewerbesteuererhöhung mitzutragen. "Die Begründung der Verwaltung für die stärkere Belastung der Unternehmen läuft aber ins Leere, solange sie ihrerseits bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei sonstigen ordentlichen Aufwendung die Ansätze stets erhöht", formulierte die CDU. Sie stellte deshalb den Antrag, in diesen zwei Bereichen eine insgesamt vierprozentige Kürzung vorzunehmen. Am Schluss sollte aus dem leicht negativen Ergebnis ein leicht positives werden, so Maurer.

Oberbürgermeister Thomas Herzog wies darauf hin, dass Steuermittel nicht gebunden seien. Er räumte aber ein, dass ein "gewisser Widerspruch nicht ganz von der Hand" zu weisen sei.