Schramberg Es bleibt bei drei Kandidaten für OB-Wahl

Auftakt am 24. Juni im Bärensaal

Die Kandidaten stellen sich an vier Terminen vor. Auftakt ist am Montag, 24. Juni, im Bärensaal Schramberg (Beginn 19.30 Uhr). Die weiteren Termine: Am Mittwoch, 26. Juni, in der Turn- und Festhalle Sulgen, am Montag, 1. Juli, in der Turn- und Festhalle Tennenbronn und am Mittwoch, 3. Juli, in der Kastellhalle Waldmössingen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Wahl findet am Sonntag, 7. Juli, statt. Im ersten Wahlgang benötigt ein Kandidat mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, um die Wahl für sich zu entscheiden. Ist das nicht der Fall, kommt es am Sonntag, 21. Juli, zum einem zweiten Wahlgang. Wer dort die meisten Stimmen holt, hat die Wahl gewonnen.