Schramberg Erinnerung an die vielen Opfer

Schramberg-Sulgen. Oberbürgermeister Thomas Herzog erinnerte in seiner Ansprache an die vielen Opfer und das Elend, das die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" gefordert hat. Obwohl der Millionen Toten und Verletzten schon beim ersten Volkstrauertag 1922 gedacht worden war, sei das nur eine Ruhe vor dem Sturm gewesen, der 20 Jahre später ein Mehrfaches an Menschenleben forderte.

Die Überhöhung der eigenen Sache, unverzichtbare Interessen, nationale Vorurteile und Ressentiments "haben ihren Ursprung in der Unfähigkeit oder im mangelnden Willen zur Verständigung". Nur im Dialog könnten Gräben überwunden und Populismus begegnet werden; nur mit Versöhnung, Kooperation und Verständigung sei Frieden dauerhaft zu erreichen.

Ein Anfang auf dem langen Weg zur Aussöhnung sei die erste Städtepartnerschaft von Schramberg mit Hirson vor 60 Jahren. In dieser Tradition stehe auch die Fahrt von Schülern des Neigungskurses Geschichte am Gymnasium Schramberg in die Partnerstädte Hirson und Charleroi-Marcinelle in Belgien sowie nach Verdun.