Schramberg Episoden, in denen Jesus der Kragen platzt

Im Rahmen des Jahresthemas "Mir reicht’s – zwischen Nicht-genug-Bekommen und bewusst gelebter Genügsamkeit" beschäftigt sich Benjamin Schliesser in seinem Vortrag mit einer für viele wohl eher unbekannten Seite des Jesus von Nazareth.

Schliesser ist Theologieprofessor und kündigt an, dass er in seinem Vortrag über die Tempelreinigung hinaus noch auf einige weitere Episoden eingehen will, "in denen Jesus der Kragen platzt". Dieses "Mir reicht’s" finde sich in den Evangelien an erstaunlich vielen Stellen, die in keinen gottesdienstlichen Lesungen auftauchen und daher vielen Leuten unbekannt sein werden.

Holder Knabe oder wilder Messias? Worüber Jesus sich ärgerte, sage auch viel über seine Intentionen und seinen Glauben aus, heißt es in der Ankündigung. Jesus Christus habe wie keine andere Gestalt der Weltgeschichte unsere Kultur geprägt, und er tue es nach wie vor. Künstler verewigten ihn in Öl, Komponisten machten ihn zum Musical-Star, keine Weihnachtsausgabe des Nachrichtenmagazins Spiegel komme ohne Jesus-Dossier aus.