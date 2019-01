Schramberg Elfer in geheimer Mission

Schramberg. Film ab fürs große Kino: Das Schramberger Lichtspielhaus, wo bis 2005 die neuesten Streifen aus Hollywood liefen, wurde nun selbst zur Filmkulisse. Der Elferrat nutzte das legendäre Gebäude, um einen Trailer für das Zunftball-Programm zu drehen. So närrisch der Anlass war, so detailverliebt machten sich die Schramberger Filmstars ans Werk: An der Kasse gab’s Süßigkeiten und Bier – und Gretchen Wilhelmine und Alexander Steib (1930 bis 2016) sorgten für nostalgischen Flair. In die Rollen der einstigen Kinobesitzer schlüpften Ute und Peter Renz – sie stilecht mit angeleinter Katze und High Heels, er mit dicker Zigarre und Trenchcoat. Eben so, wie sie die Schramberger jahrzehntelang erleben durften.

Der Inhalt des Filmchens ist allerdings bis zum Zunftball am Samstag, 2. März, 20 Uhr, der unter dem Motto "Großes Kino – Lichtspielhaus Schramberg" steht, noch streng geheim. Nur so viel sickerte am Rande der Dreharbeiten durch: Es geht um Titel bekannter Filmklassiker, die sich die Elfer selbstverständlich passend machen, und um aufreizende Plakate, für die sich die Elfer weit aus dem Fenster lehnen – auch diese "made by Narrenzunft". Auf eine Visagistin sei verzichtet worden, für Farbe im Gesicht hätten diverse Getränke zum Aufwärmen gesorgt – schließlich zieht es im leer stehenden Bauhaus-Gebäude am Paradiesplatz bekanntlich durch viele Ritzen und am meisten durchs kaputte Dach.

Um die Elfer-Männer für den "Kassenschlager" richtig in Szene zu setzen, wurde eigens ein Profi-Filmteam engagiert. Das Videofactory-Team um Heinz Ruess hatte nach einem Tag Dreharbeiten alles im Kasten und zeigte sich mit den Schauspielkünsten der Elfer sichtlich zufrieden – großes Kino eben.