Schramberg Ein recht zeitintensives "Hobby"

Schramberg. Durch immer bessere Systeme zur Brandfrüherkennung konnten zahlreiche Menschenleben gerettet werden, so Wöhrle. Beim Vollbrand eines Ökonomiegebäudes in Lauterbach wurde indes Entwarnung gegeben. Bei einem Brandereignis in der Schwabenstraße in Schramberg wurde damit gerechnet, dass sich ein Mensch in einer echten Notlage befindet. Doch durch die rechtzeitige Menschenrettung mit tragbaren Leitern wurde auch diese Situation gemeistert.

"Hier ist die Drehleiter einfach das Mittel der Wahl und muss daher innerhalb der Erstphase zur Verfügung stehen", so Wöhrle.

Auch technisch aufwendige und psychisch stark belastende Befreiungsaktionen waren zu meistern. So konnte durch den Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät auch eine Person aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hilfeleistungseinsätze für den Rettungsdienst und das Ausleuchten des Hubschrauberlandeplatzes gehörten auch dazu. Doch gerade unter zeitlichem Druck und psychischer Belastung neige der Mensch zu Fehlern, führte Wöhrle aus.